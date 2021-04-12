Российские врачи назвали симптомы, при которых необходимо обратиться к гериатру

Москва, 12 апреля. Пожилым людям стоит обратиться к врачу при частой утомляемости, слабости, резком снижении веса. Об этом сообщила гериатр Надежда Рунихина.

Общая слабость и похудение часто говорят о синдроме старческой астении. Также терапевты нередко интересуются состоянием органов зрения и слуха, наличием травм после падения. Некоторые пожилые пациенты жалуются на нарушение походки и головокружение, риск переломов возрастает.

Врачи для определения общего состояния задают вопросы о настроении и нарушениях памяти, присутствует вопрос о недержании мочи. Если на большую часть вопросов человек отвечает утвердительно, то ему рекомендуется прием гериатра. В случае положительного ответа лишь на один или два вопроса пациента направляют к врачам узкой специализации. Рунихина отметила, что ослабленным пациентам должен назначать курс лечения врач-гериатр.

Ранее сообщалось о том, что депрессивные состояния увеличивают риск смерти. Американские ученые установили, что большое депрессивное расстройство ускоряет процессы старения организма.