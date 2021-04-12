София, 12 апреля. Полет Юрия Гагарина в космос, совершенный 60 лет назад, до сих пор вызывает эмоции у многих людей, а жители Болгарии вспомнили своих космонавтов.

Болгарское издание «Факти» опубликовало статью, посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Статья собрала множество комментариев, эксклюзивный перевод которых приводит Федеральное агентство новостей. Сама по себе статья представляет собой историческую справку, в которой приведены хорошо известные факты о первом полете человека в космос, включая известное гагаринское «Поехали!».

Один из читателей напомнил, что полет Гагарина состоялся через 16 лет после опустошительной Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что несмотря на все потери и разрушения, Советский Союз смог первым запустить человека в космос.

«Вечная слава первому человеку в космосе! Вечная слава Юрию Гагарину и великому Советскому Союзу! Россия и Болгария — вечная дружба!!!» — с восторгом написал другой пользователь.

Пользователей с ником Бай Манчо предложил читателям «Фактов» посмотреть на российском телевидении праздничный концерт в честь 60-летия полета Гагарина. Другой читатель вспомнил, что у Болгарии тоже были два космонавта. Первым стал Георги Иванов, который полетел в космос 10 апреля 1979 года на борту советского космического корабля «Союз-33» и пробыл на орбите почти двое суток. Второй болгарский космонавт Александр Александров на корабле «Союз ТМ-5» 7 июня 1988 года отправился на орбитальную станцию «Мир», где пробыл почти 10 суток.

Некоторые читатели, находящиеся под влиянием западной пропаганды, попытались оспорить подвиг Юрия Гагарина, но они не нашли поддержки у других болгар. Один из комментаторов призвал вместе праздновать день, когда человечество сделало гигантский шаг в своем прогрессе, выйдя в космос.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало статью, в которой рассказываются основные факты о полете Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.