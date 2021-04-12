Над Тайванем тучи ходят хмуро: КНР не скрывает планы по возвращению острова

На фоне обострения обстановки вдоль линии разграничения сторон на Донбассе малозаметными на общемировой сцене остаются действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня. Там окрепшие за последние годы подразделения НОАК уже практически не стесняются пробовать свои силы, демонстрируя готовность наконец-то исполнить давнюю пекинскую мечту — вернуть Тайвань в «собственность континентального Китая».

Ареной демонстрации решительности КНР стал Тайваньский пролив, над которым китайские военные летчики все чаще и все более дерзко отрабатывают фактически реальные боевые задачи. В частности, авиация ВМС НОАК на постоянной основе осуществляет радиоэлектронное слежение за источниками излучений, находящихся на Тайване, часто работая в так называемой «зоне опознавания ПВО». Речь идет о воздушном пространстве, пребывание в котором какого-либо самолета вызывает интерес у сил противовоздушной обороны острова, из-за чего тайваньские истребители вылетают на «перехват» обнаруженных целей. В качестве сил поддержки китайские самолеты радиоэлектронной и радиотехнической разведки часто сопровождаются истребителями, вооруженными ракетами «воздух-воздух».

Борьба за небо

Большое число рейсов выполняют китайские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые контролируют воздушное пространство Тайваня и деятельность американской палубной и дальней ракетоносной авиации. Она время от времени появляется в районе острова, демонстрируя готовность поддержать Тайбэй в случае, если Китай предпримет попытку атаковать государство.

На днях военные летчики 20-й авиационной дивизии ВС КНР с помощью самолета радиоэлектронной борьбы выполнили подавление средств РЭБ, расположенных на острове. Оценку результатов подавления произвел самолет радиоэлектронной разведки. Нельзя, конечно, говорить о том, что НОАК осуществила акт агрессии в отношении суверенного государства, однако и отрицать то, что Тайваню был нанесен какой-то урон, тоже было бы неправильно.

Процесс РЭБ хоть и выглядит со стороны не так страшно и зрелищно, как, скажем, пуск ракет дивизионом «Ураганов», однако ущерб за ним может последовать не меньший. Специалисты различают функциональное подавление средств противника, направленное на создание помех в эфире (противник лишается возможности эффективно использовать свои радиотехнические средства), и физическое уничтожение — когда в результате воздействия сильных электромагнитных импульсов радиоэлектронная техника выходит из строя.

В принципе в обоих случаях можно говорить о фактическом акте агрессии со стороны субъекта, применявшего средства РЭБ в отношении противника. Хотя данное утверждение в настоящее время не отрегулировано в международном праве как однозначный акт агрессии, что позволяет избегать ответственности за подобные действия.

Предупреждение КНР

Будет неправильным умолчать о том, что подобными действиями занимаются практически все армии мира, имеющие на вооружении более-менее адекватные средства РЭБ. Но до настоящего времени противоборствующие стороны в случае фиксации подобных агрессивных действий со стороны противника удерживались от ответного воздействия обычными средствами ведения войны. Однако в последнее время все чаще из уст высокопоставленных военных звучат призывы к тому, чтобы на международном поле уравнять электромагнитное нападение с нападением, при котором используются огневые средства поражения.

В любом случае, когда стороны начинают использовать средства РЭБ и при этом тщательно фиксировать результаты такого воздействия, это может говорить только об отработке реального боевого применения, которое будет осуществлено в более широком формате.

О предстоящем боевом применении китайские военные летчики уже практически в открытую предупреждают пилотов Тайваня. В иностранных СМИ появилась информация об инциденте, произошедшем во время одного из «перехватов», когда истребители островного государства подошли для опознания к группе военных самолетов НОАК. На предупреждение, поданное на международных частотах, со стороны китайских самолетов последовал ответ, что «небо это наше, и вы скоро это узнаете».

Учитывая, какой огромный объем работы проводится в НОАК по части подготовки морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений для боевой высадки, сколько спущено на воду десантно-высадочных кораблей, сколько построено самолетов военно-транспортной авиации, можно предполагать, что и политическая риторика КНР в отношении Тайваня вскоре может измениться. С осторожной и многозначимой она в один прекрасный день вдруг может стать подавляюще-агрессивной — с последующим «окончательным решением» тайваньского вопроса.