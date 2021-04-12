«Думал, что нашел клад»: канадец открыл «сокровищницу» с фекалиями

Оттава, 12 апреля. Канадец нашел на участке старый септик с фекалиями вместо клада. Хозяин дома был уверен, что перед ним сундук с сокровищами, пока не открыл крышку и не почувствовал запах.

Экстраординарная история произошла в Канаде, где мужчина спустя шесть лет после переезда якобы узнает, что на его участке зарыто «сокровище». Канадец немедленно принялся отыскивать «клад», а когда нашел, то сразу решил вскрыть заветный сундук. Когда крышка открылась, мужчину обдало сильным фекальным запахом, после чего несчастного стошнило. О том, что клад — не всегда сокровище, сообщает The Daily Mail.

Как рассказал сам Тони Х., он «занимался садоводством» на своем участке в Канаде. Обрабатывая землю, мужчина в прямом смысле наткнулся на массивный железный короб, который был полностью погребен под черноземом.

«Покопавшись немного, я нашел одну ручку, а потом, покопавшись еще немного, нашел вторую. Я продолжал, пока не очистил его до такой степени, что мог попытаться поднять его», — рассказал канадец.

Житель Канады решил открыть «сокровищницу», а заодно заснять процесс на видео и выложить в TikTok. Правда, когда хозяин участка увидел, а главное почувствовал, что было в «сундуке», он не смог сдержать рвотных позывов.

На кадрах видно, как мужчина копается в земле, чтобы раскопать «секретную бетонную коробку». Затем он осознал, что перед ним отстойник для его дома. Мужчина вскрыл коробку и обнаружил канализационные отходы. Соответствующее видео было просмотрено более семи миллионов раз в социальной сети.

Впрочем, не все так наивно в истории Тони из Канады, и на следующем видео мужчина признался, что действительно знал, что это мусорный бак, а не клад. Но канадец утверждает, что отправился на поиски ящика только после того, как водопроводчик сообщил ему о его существовании.

«Мы не знали, что попали в септическую систему. Я живу здесь уже шесть лет, домовладелец до меня жил здесь два года, и у людей до нас была садовая клумба прямо над тем местом, где находится отстойник», — пояснил хозяин участка.

По словам Тони, чистили данный колодец не менее восьми лет назад. Канадец поведал, что содержимое отстойника напоминало по консистенции желе, но такое, которое «вряд ли кто-то захочет есть».