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Баранец объяснил, почему США «подставили» Израиль после его диверсии против Ирана

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Баранец объяснил, почему США «подставили» Израиль после его диверсии против Ирана

Один из главных союзников США — Израиль — подставил своего патрона, разрушив его планы на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ и Моссад сообщила, что Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе. Эта диверсия привела к уничтожению «хорошо защищенной внутренней энергосистемы», обеспечивавшей работу подземных центрифуг, которые обогащали уран. Отмечается, что теперь Тегеран будет вынужден приостановить свою ядерную программу.

«Израиль ее сильно боится, — подчеркнул Баранец. — Он занимался не только терактами против иранских физиков-ядерщиков — дело доходило даже до бомбежки ядерных объектов! И теперь вот эта диверсия».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», больше всего его поразило открытое заявление американцев о том, что диверсию устроили именно агенты Израиля. Он назвал это «странным», поскольку Вашингтон раньше всегда поддерживал официальный Иерусалим «во всех его выходках».

«И вот вам нате — парадокс! — сказал эксперт. — Видимо, американские ядерщики посчитали, что это дело пахнет очень плохо не только для Ирана, но и для всего ближневосточного региона, и поэтому решили обнародовать секретную информацию, добытую ЦРУ. Думаю, Вашингтон таким образом пожалел Израиль — ведь если бы диверсия была более крупной, еще неизвестно, куда бы подули радиоактивные ветры! С Натанзе нельзя шутить: там вполне можно было бы ожидать чего-то вроде Чернобыльской аварии, попади бомба в более «правильное» место».

Собеседник ФАН подчеркнул, что диверсия была крайне невыгодна американцам, которые достигли некоторых договоренностей с Ираном по приостановке выработки им оружейного урана взамен на сокращение санкционного давления со стороны Вашингтона.

«Более того: Белый дом продемонстрировал Тегерану весьма многозначительный жест, начав вывод части своих военных сил из региона! — заявил Баранец. — Это должно было стать своего рода «разменной монетой» и побудить Иран отказаться от наращивания ядерного потенциала. И надо же, в то самое время, когда уже наклевывался некоторый компромисс, случается эта диверсия!»

Баранец объяснил, почему США «подставили» Израиль после его диверсии против Ирана

Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что американцам это страшно не понравилось: их союзник, которого они все время «облизывали» и даже позволили перенести столицу из Тель-Авива в Иерусалим, жутко их подставил.

«Теперь Иран может с полным осознанием своей правоты наплевать на все ранее достигнутые договоренности, — заявил эксперт. — И вот это тоже добавило решимости Соединенным Штатам указать пальцем на то, что диверсию совершили израильтяне — и причем не с их подачи».

Авторы Telegram-канала «Лапша и вопросы» в свою очередь считают, что администрация Джо Байдена решила «наказать» непослушный Израиль за несвоевременные диверсии с помощью своего «сливного бачка» — газету New York Times. Благодаря ее публикации «ответка» со стороны Тегерана становится прямо-таки неизбежной: если бы американцы промолчали об израильском «авторстве» диверсии, ситуацию можно было бы «спустить на тормозах» и назвать причиной вывода из строя системы электроснабжения завода по обогащению урана простую неисправность трансформаторов, а не мощный взрыв.

«Сейчас же Ирану придется мстить по крупному. Тем более что список уже длинный. Первый взрыв в Натанзе, Фахризаде, Савиз, второй взрыв в Натанзе. Утираться уже становится сложно. Давление изнутри со стороны консервативных политиков, КСИР, общественного мнения становится слишком большим», — заявляют авторы Telegram-канала.

По их мнению, президенту США выгодно вызвать эскалацию конфликта в регионе, дабы показать Израилю, что «самостоятельные и не скоординированные (не разрешенные) действия против Ирана выйдут Израилю боком и не стоит слишком много из себя строить».

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