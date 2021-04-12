Баранец объяснил, почему США «подставили» Израиль после его диверсии против Ирана

Один из главных союзников США — Израиль — подставил своего патрона, разрушив его планы на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ и Моссад сообщила, что Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе. Эта диверсия привела к уничтожению «хорошо защищенной внутренней энергосистемы», обеспечивавшей работу подземных центрифуг, которые обогащали уран. Отмечается, что теперь Тегеран будет вынужден приостановить свою ядерную программу.

«Израиль ее сильно боится, — подчеркнул Баранец. — Он занимался не только терактами против иранских физиков-ядерщиков — дело доходило даже до бомбежки ядерных объектов! И теперь вот эта диверсия».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», больше всего его поразило открытое заявление американцев о том, что диверсию устроили именно агенты Израиля. Он назвал это «странным», поскольку Вашингтон раньше всегда поддерживал официальный Иерусалим «во всех его выходках».

«И вот вам нате — парадокс! — сказал эксперт. — Видимо, американские ядерщики посчитали, что это дело пахнет очень плохо не только для Ирана, но и для всего ближневосточного региона, и поэтому решили обнародовать секретную информацию, добытую ЦРУ. Думаю, Вашингтон таким образом пожалел Израиль — ведь если бы диверсия была более крупной, еще неизвестно, куда бы подули радиоактивные ветры! С Натанзе нельзя шутить: там вполне можно было бы ожидать чего-то вроде Чернобыльской аварии, попади бомба в более «правильное» место».

Собеседник ФАН подчеркнул, что диверсия была крайне невыгодна американцам, которые достигли некоторых договоренностей с Ираном по приостановке выработки им оружейного урана взамен на сокращение санкционного давления со стороны Вашингтона.

«Более того: Белый дом продемонстрировал Тегерану весьма многозначительный жест, начав вывод части своих военных сил из региона! — заявил Баранец. — Это должно было стать своего рода «разменной монетой» и побудить Иран отказаться от наращивания ядерного потенциала. И надо же, в то самое время, когда уже наклевывался некоторый компромисс, случается эта диверсия!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что американцам это страшно не понравилось: их союзник, которого они все время «облизывали» и даже позволили перенести столицу из Тель-Авива в Иерусалим, жутко их подставил.

«Теперь Иран может с полным осознанием своей правоты наплевать на все ранее достигнутые договоренности, — заявил эксперт. — И вот это тоже добавило решимости Соединенным Штатам указать пальцем на то, что диверсию совершили израильтяне — и причем не с их подачи».

Авторы Telegram-канала «Лапша и вопросы» в свою очередь считают, что администрация Джо Байдена решила «наказать» непослушный Израиль за несвоевременные диверсии с помощью своего «сливного бачка» — газету New York Times. Благодаря ее публикации «ответка» со стороны Тегерана становится прямо-таки неизбежной: если бы американцы промолчали об израильском «авторстве» диверсии, ситуацию можно было бы «спустить на тормозах» и назвать причиной вывода из строя системы электроснабжения завода по обогащению урана простую неисправность трансформаторов, а не мощный взрыв.

«Сейчас же Ирану придется мстить по крупному. Тем более что список уже длинный. Первый взрыв в Натанзе, Фахризаде, Савиз, второй взрыв в Натанзе. Утираться уже становится сложно. Давление изнутри со стороны консервативных политиков, КСИР, общественного мнения становится слишком большим», — заявляют авторы Telegram-канала.

По их мнению, президенту США выгодно вызвать эскалацию конфликта в регионе, дабы показать Израилю, что «самостоятельные и не скоординированные (не разрешенные) действия против Ирана выйдут Израилю боком и не стоит слишком много из себя строить».