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Российскую вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения в Индии

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения в Индии

Нью-Дели, 12 апреля. Индия одобрила для использования в экстренных случаях российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Об этом написало издание Times of India. Лаборатория доктора Редди сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в вопросе поставок препарата в Индию и другие государства.

Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат первым в мире прошел государственную регистрацию. После необходимых клинических исследований вакцина вышла в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что крупную партию «Спутника V» приняли в Севастополе. Данные подтвердили местные власти. Поставки препарата идут согласно плановому графику.

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