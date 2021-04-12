Мишустин рассказал, какую профессию мечтал освоить в детстве

Москва, 12 апреля. Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в детстве мечтал работать в аэрокосмической отрасли, а возможно, стать летчиком.

Об этом глава кабмина рассказал на встрече со студентами в Московском авиационном институте, отвечая на соответствующий вопрос. По словам премьера, его семья жила в закрытом городке, а отец его друга был летчиком, который занимал должность руководителя комплекса тренажеров.

«В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью», — подчеркнул Мишустин.

Ранее глава Правительства РФ поручил ввести дополнительные меры для предотвращения прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в государстве.