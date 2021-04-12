Годовщина сделки ОПЕК+ подтвердила ключевую роль России в вопросе цены на нефть

Москва, 12 апреля. Последние 12 месяцев показали невозможность решить ни один вопрос на мировом рынке нефти без России. Об этом в интервью ФАН рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ровно год назад — 12 апреля 2020 года — страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти из-за глобального снижения спроса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Участники сделки условились сократить добычу нефти с 1 мая 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение продолжает действовать: оно заключено на два года. Общий объем снижения добычи в мире может составить около 19 миллионов баррелей.

Александр Фролов подчеркнул ключевую роль России в разрешении кризиса на нефтяном рынке год назад.

«Возьмем начало ссоры между Саудовской Аравией и Россией в 2020 году: «Давайте сокращать», — заявили саудиты. — «Нет, давайте подождем», — ответили мы. — «Ах так! Тогда мы начнем ценовую войну, убегаем, начинаем наращивать производство… Ой, цены падают! Ой, спрос падает, спасите! Россия, давай договариваться!» То есть реальная ситуация на рынке может регулироваться только с участием двух крупных игроков — России и Саудовской Аравии в данном случае. И примкнувших к ним игроков поменьше, которые занимают порядка 40-45% мирового производства», — рассказал Фролов.

Замглавы Института национальной энергетики напомнил, что заключению ныне действующего соглашения ОПЕК+ предшествовали также несколько событий, продемонстрировавших несостоятельность прежнего формата Организации стран-экспортеров нефти.

«1 апреля исполнился ровно год с момента, когда формально прекратило свое действие предыдущее соглашение ОПЕК+. А 2 апреля — ровно год с момента, как все прибежали и сказали: «Ой, а давайте договариваться опять!» И после этого было заключено новое соглашение», — напомнил собеседник ФАН.

Эксперт отметил полную несостоятельность Организации стран-экспортеров нефти без участия России в качестве регулятора мирового рынка, которую подтвердили события прошлогоднего апреля.

«ОПЕК еще в 2014 году, когда ударил кризис в предыдущий раз, продемонстрировал неспособность справиться с этим кризисом, отрегулировать цены и вообще предпринять хоть что-нибудь, что спасло бы мировой рынок. А вот ОПЕК+ (в новый формат организации входят участники ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан. — Прим. ФАН), сформировавшийся в конце 2016 года и заработавший с 2017 года, продемонстрировал, наоборот, свою крайнюю жизнеспособность», — отметил представитель Института национальной энергетики.

Александр Фролов подчеркнул, что формат ОПЕК+ оказался эффективным даже в напряженных условиях апреля 2020 года, когда многие не верили в принципе в то, что ОПЕК+ заново соберется и продолжит работу.