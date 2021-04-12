Эфир: Почему Россия проходит пандемию лучше большинства стран, обсудили в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 12 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран».

В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности систем здравоохранения стран мира. В этом рейтинге Россия заняла 53-е место, США — 54-е. Среди лидеров оказались Испания и Италия.

Как же так получилось, что, несмотря на множество мировых рейтингов, в которых медицину в России ставили на последние места, именно наша страна прошла пандемию лучше многих так называемых развитых стран? Президент России Владимир Путин заявил, что РФ лучше других мобилизовала ресурсы здравоохранения с наступлением пандемии коронавируса.

«Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек, причем не только для людей, которые болеют в тяжевой форме ковидом, но и для больных с легкой и средней степенью тяжести, — подчеркнул президент. — Такого в мире вообще нигде нет».

В пример он привел Великобританию, где «с легкой формой вообще в больницах не принимают».

Удалось сохранить и экономику страны. Рост российской экономики в 2021 году составит 2,7%. Такой прогноз содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран «Группы двадцати». По мнению экспертов ОЭСР, после снижения в 2020 году ВВП РФ на 3,6% в 2021 году российская экономика будет набирать темпы и реальный ВВП вырастет на 2,7%. При этом за 2020 год ВВП стран «Большой двадцатки» сократился на 3,3%. Наиболее существенное падение продемонстрировала экономика Великобритании — на 9,9%.

Сейчас в Бразилии более 350 тыс. смертей от коронавируса. В Индии официально признали четвертую волну пандемии. В Турции ждут заседание министров и объявление о полном локдауне, который коснется всех провинций, включая и туристические.

В России продолжаются споры о том, что оптимизация здравоохранения якобы привела к недостатку коек в период пандемии.

«Содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно», — возразил на это Владимир Путин.

По его мнению, «способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала так, как никакое другое, наверное, государство в мире».

В рамках эфира спикеры обсудили, как Россия проходит пандемию, достаточны ли темпы вакцинации и что думает бизнес относительно коронавирусных ограничений. Поговорили о перспективах восстановления предпринимательской активности. В ходе пресс-конференции разговор также зашел о проблеме американских биолабораторий, размещенных по периметру границ России. Почему это может представлять угрозу России и странам, в которых они расположены?

В ходе конференции на вопросы ответили специалисты: главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов, первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.