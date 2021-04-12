Матвиенко назвала полет Гагарина триумфом отечественной науки и техники

Москва, 12 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем космонавтики.

Она отметила, что в этот день в стране чествуют летчиков-космонавтов, ученых, инженеров, конструкторов, а также всех, кто трудится и трудился в космической отрасли. Полет Юрия Гагарина в космос политик назвала беспримерным историческим событием, которое стало триумфом отечественной науки и техники.

«Советский Союз первым в мире осуществил запуск искусственного спутника и аппарата, достигшего поверхности Луны, выход в открытый космос, стыковку кораблей», — напомнила Матвиенко

В своем поздравлении Матвиенко процитировала основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который говорил, что человечество не останется вечно на Земле, а будет изучать околосолнечное пространство.

«Сегодня Россия, сохраняя передовые позиции в космической индустрии, последовательно развивает производственный, конструкторский и научно исследовательский потенциал, расширяет международное сотрудничество», — добавила спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко пожелала россиянам счастья, здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов.

Ранее в Кремле рассказали, как 12 апреля проведет президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетит Энгельс. Также Кремль оценил публикацию NYT об избыточной смертности в России, передает НСН.