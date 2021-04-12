Приянка Чопра появилась в неприличном для Индии наряде на премии BAFTA

Лондон, 12 апреля. Индийская актриса Приянка Чопра выбрала откровенный наряд для церемонии вручения премии BAFTA. Образ знаменитости сочли бы непристойным на ее родине.

Артистка и жена музыканта Ника Джонаса на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA предстала перед камерами фотографов в экстравагантном жакете цвета фуксии. Он был украшен цветочным принтом, образ Чопры дополнили белые брюки, черные колготки и туфли-лодочки в тон. На шее звезды красовалось яркое украшение лазурного цвета.

Наряд Чопры больше всего запомнился глубоким вырезом, идущим снизу вверх. Оголенными оказались живот и частично грудь актрисы. Подобный образ сочли бы чересчур откровенным в родной стране Чопры.

Fashion-обозревателям выбор жакета и сочетания белых брюк с черными колготками показался крайне странным. Недоумение стилистов также вызвало украшение Чопры, которое они сравнили с амулетом от сглаза.

В этом году победу в номинации «Лучший фильм» одержала кинолента «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. А лучшим актером по версии BAFTA признали Энтони Хопкинса за фильм «Отец».