Цискаридзе рассказал историю знакомства с Плисецкой

Москва, 12 апреля. Известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился историей своего знакомства с именитой коллегой по цеху Майей Плисецкой.

Цискаридзе встретился с ныне покойной балериной в 1998 году, когда Музей имени Пушкина отмечал 100-летие в Большом театре. Из балета в программе праздника было только три номера. Выступать как раз должны были Цискаридзе и Плисецкая, но на репетициях артист балерину не видел.

«В старом Большом театре было мало места. И вдруг она проходит мимо меня. Я ей кивнул. Она встала рядом. А режиссером был ее одноклассник. Он спросил, когда ее номер. Она отметила, что сейчас Цискаридзе станцует, и я следующая», — рассказал педагог в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

После этого артист понял, что Плисецкая знает его имя. Цискаридзе сразу решил, что его карьера удалась. Более того, балерина рассказала артисту, что посмотрела на него из-за кулис и сразу поняла, почему о нем так часто рассказывают.

«Она поприветствовала меня среди равных в Большом театре», — заключил Цискаридзе.

Балетный педагог ранее рассказал, что в Большом театре есть множество кланов. По его словам, половина состава театра — это дети знаменитых артистов.