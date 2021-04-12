Вассерман оценил планы Японии слить радиоактивную воду в океан

Сброс воды со станции «Фукусима-1» не представляет угрозы для окружающей среды. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в скором времени Правительство Японии примет окончательное решение по возможному выпуску в океан очищенной от радиоактивных частиц воды, хранящейся после аварии на атомной электростанции в 2011 году.

«Значительная часть радиоактивных ядер элементов, растворенных в фукусимской воде уже распалась. Чем активнее эти ядра, тем быстрее падает их концентрация. Я не знаю точно, каков там состав загрязнений, но, исходя из общих соображений, думаю, что ее радиоактивность упала уже в десятки раз, а то и в сотни. Если то, что осталось, разбавить мировым океаном, то уровень излучения будет почти неощутим», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман сказал, что рассматриваемый правительством сценарий возможного сброса в океан нельзя назвать оптимальным решением.

«Следует отметить, что есть довольно надежные способы извлечения этих радиоактивных примесей из воды и их перевода в менее свободные формы. Есть пути химического извлечения этих частиц. Есть технологии выпаривания воды в таких условиях, что большая часть загрязнений не улетучится. Таким образом получится сравнительно небольшой объем с высокой концентрацией частиц вместо большого количества с низкой. В общем, варианты есть», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он подчеркнул, что не считает возможные планы Токио опасными для окружающей среды.

«Думаю, что риск от решения, предлагаемого японцами, невелик, но возможны решения и получше», — резюмировал политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил сведения об экологической безопасности атомной энергетики.