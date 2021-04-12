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Летчик-космонавт из России рассказал о деликатесах в меню на МКС

Летчик-космонавт из России рассказал о деликатесах в меню на МКС

Москва, 12 апреля. Рацион питания космонавтов из разных стран отличается друг от друга. Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какими деликатесами радуют российских покорителей космоса.

Меню на Международной космической станции отличается большим разнообразием, а еда в тюбиках встречается не так часто, как кажется. Об этом рассказал летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

По словам космонавта, все блюда готовятся исключительно из экологически чистых продуктов. Кроме того, на МКС доставляют и еду, которую можно найти на полках обычных магазинов. К ним относятся различные соусы, консервы, кондитерские изделия и так далее. Однако к таким продуктам уделяется особое внимание: их тщательно исследуют перед отправкой на космическую станцию. Рацион питания составляется врачами-диетологами, однако космонавты могут сами выбирать, что им есть.

«Все выбирают сами, что будут есть, руководствуясь своими вкусами. Нам доступны около 100 видов различной продукции, и это только отечественного производства. Кроме того, члены экипажа из других стран поставляют на борт свои товары, которые также нам доступны», — рассказал Шкаплеров.

В отдельных случаях на МКС доставляют и деликатесы. По словам космонавта, на Новый год россиян всегда радуют черной икрой. В целом суточная калорийность меню покорителей космоса составляет 3200 калорий. Как сообщает издание «Ридус», стоимость такого рациона составляет 5283 рубля.

Что касается запретов, то они действительно существуют. В частности, космонавтам запрещают употреблять газированные напитки. Это связано с тем, что в условиях невесомости вероятность получить изжогу намного выше, уточняет «Петербургский дневник».

Ранее стали известны данные инструкции для полета Юрия Гагарина в космос. В них описан порядок приема пищи, настройки радио и принципы управления космическим кораблем.

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