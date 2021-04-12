Голландец поделился впечатлениями русской тещи от Нидерландов

Амстердам, 12 апреля. Блогер из Голландии Махил, долгое время проживающий в России, ведет свой канал под названием «Голландец в России». Иностранец делится своими впечатлениями от жизни в новой для него стране. В своем новом выпуске он рассказал о впечатлениях своей русской тещи от Нидерландов, пишет «Слово и дело».

Супруга Махила — русская, и благодаря ей он изучает особенности российского менталитета, традиции и культуру нашей страны. А вот мать супруги была в Нидерландах всего раз, но так впечатлилась, что семья решила посвятить этому целый выпуск.

«Я больше всего запомнила, что была голодная все время, не было нормальной еды. Похудела на три килограмма за неделю, потому что хотела есть после этой голландской еды», — призналась женщина.

Теща указала, что голландский завтрак совершенно не сытный, и местный бутерброд состоит из тонкого ломтика сыра и небольшого кусочка хлеба. Именно поэтому россиянка постоянно хотела есть.

Удивило россиянку и то, что купить неочищенную сельдь в европейской стране невозможно.

«Нашла в итоге только чищенную селедку. Говорю им: «Дайте мне неочищенную, я сама почищу». Говорят: «Нет, так не положено. Бери чищенную и иди отсюда»», — рассказывает россиянка.

Не секрет, что Нидерланды — крупнейший в мире экспортер цветов. По всей стране все украшено ими.

«Столько цветов я за всю жизнь не видела, сколько в тот день увидела в парке Кекенхоф. Там везде цветы», — восхищается женщина.

Россиянка также поразилась пейзажами и голландскими животными. Их поведение очень ее удивило.

«Лебедей и уток везде очень много. Лебеди целым семейством плавают, никого не боятся», — восторженно сообщила она.

Ранее сообщалось, что после пандемии более 3,3 миллиона иностранцев узаконили свое пребывание в России.