«Вертолеты России» отремонтируют боевые машины ВВС Бразилии

Бразилиа, 12 апреля. Холдинг «Вертолеты России» будет заниматься ремонтом Ми-35М, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Соглашение было подписаны между «Вертолетами России» и бразильской госкомпанией Indústria de Aviação e Serviços (IAS) в конце прошлого года. IAS будет заниматься ремонтом вертолетов ВВС на базе своих сервисных центров.

«Согласно контрактам, холдинг обеспечит поставку ремонтно-групповых комплектов для тех агрегатов, которые будут ремонтироваться в Бразилии, поставит ряд новых комплектующих, а также проведет ремонт части агрегатов на территории РФ. Кроме того, специалисты разработчика НЦВ «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России») осуществят индивидуальное продление межремонтного ресурса для вертолетов Ми-35М», — говорится в пресс-релизе холдинга.

Генеральный директор российской компании Андрей Богинский уточнил — для начала ремонта бразильская сторона должна подписать ряд дополнительных соглашений и передать согласованный с ВВС Бразилии список агрегатов для ремонта или замены в России.

В 2008 году Рособоронэкспорт подписал с правительством Бразилии контракт на поставку и обслуживание 12 боевых вертолетов Ми-35М. Сумма контракта составила 150 миллионов долларов. Последние три машины ВВС Бразилии получили в 2014 году. В стране они получили обозначение AH-2 Sabre.

Машины были задействованы в ходе конференции «Рио+20» в 2012 году, Чемпионата мира по футболу в 2014 году, Олимпийских игр в 2016 году и регулярных операциях «Остиум» по борьбе с наркотрафиком. В настоящее время все 12 единиц Ми-35М состоят на вооружении 2-й эскадрильи Poti 8-й авиационной группы (2º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação — 2º/8º GAv), базирующейся в Порто-Вельо на западе Бразилии.

Согласно информации бразильского портала Defensanet, суммарный налет каждой машины превышает 8000 часов. В марте 2019 года стало известно, что «Вертолеты России» открыли сервисный центр для ремонта Ми-35М в городе Белу-Оризонти.