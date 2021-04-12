Россиянам дали советы по уходу за пациентами с болезнью Паркинсона

Москва, 12 апреля. Рекомендации по правильному уходу в домашних условиях за родственниками, у которых диагностировали болезнь Паркинсона, составила невролог Вера Пшеничникова.

По ее словам, важно четко понимать, что в какой-то момент пациент может начать не осознавать, где он находится. Поэтому если у семьи нет возможности справиться с уходом за больным, то лучше обратиться за помощью в хосписы или другие медучреждения, рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В обратном случае дома для человека необходимо обеспечить специальные приборы для приема пищи. В туалете и ванной комнате нужно создать беспороговую зону, однако для этого требуется заранее проконсультироваться со специалистами. Кроме того, в туалете должны быть ручки, чтобы больной мог самостоятельно, без просьбы о помощи, подняться.

Пшеничникова ранее рассказала, что первым признаком появления болезни Паркинсона могут быть проблемы с обонянием. Наряду с этим у человека происходят нарушения сна и снижается работоспособность.