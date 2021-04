Мосгорсуд защитил права Paramount Pictures и ежа Соника

Российское представительство известной компании США Paramount Pictures Corporation выиграло суд у девяти провайдеров — как российских, так и иностранных, бесплатно размещающий фильм про известного персонажа компьютерной игры Ежа Соника у себя на сайтах. Согласно документам суда, Paramount Pictures Corporation владеет исключительными правами на Соника с июля 2019 года, поэтому любое его бесплатное изображение в Сети наносит имущественный вред.

Paramount Pictures Corporation пока не требовала возмещения ущерба от бесплатного прогона аудиовизуального произведения и возможности безвозмездного его скачивания — лишь ждет его удаления с сайтов.

Российская Федерация является участником Всемирной конвенции об авторском праве еще с 1973 года. Все ее участники призваны охранять права не только своих исполнителей, но и зарубежных. Поскольку эти сайты были русскоязычными, то обращение в суд было подано именно в Москве — по месту нахождения регистрации компаний-провайдеров или их представителей. Среди нарушителей авторского права оказались — Cloudflare, On Line Data Ltd, ISPIRIA Networks Ltd, Ucoz Media, ОВХ С.А.С., АО «Сервер», Friendhosting Ltd и другие.

Мосгорсуд поддержал истца и теперь скачать бесплатно или просмотреть Ежа Соника в нашей стране фактически невозможно.

Напомним, ранее Российское авторское общество защитило права американских и европейских исполнителей в Хабаровске. Местный салон красоты должен выплатить 60 тысяч рублей за то, что публично использовал музыку Деми Ловато, Дана Балана и других музыкантов внутри помещения.