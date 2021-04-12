Планировавшего серию терактов в РФ боевика задержали в Душанбе

Душанбе, 12 апреля. Таджикские правоохранители поймали главаря террористической группы, который состоял в связях с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 и готовил теракты в России.

Задержанный полицейскими злоумышленник находится в международном розыске. Некоторое время он проживал в РФ, тогда же он начал сотрудничать с боевиками и планировать проведение терактов. Также бандит был замечен за распространением террористических материалов.

После нескольких лет, проведенных в РФ, мужчина скрывался в Узбекистане. Оттуда он перебрался в Таджикистан, где о его появлении стало известно местным правоохранителям. На данный момент боевик находится в изоляторе временного содержания.

1 Организация запрещена на территории РФ.