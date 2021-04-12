В Киеве описали сценарий начала полномасштабной войны в Донбассе

Киев, 12 апреля. Решение конфликта в Донбассе силовым методом возможно лишь в том случае, если Киеву такой сценарий навяжут, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу заявил, что страна не может себе позволить реализацию силового сценария в регионе, потому что это будет представлять угрозу для сотен или тысяч мирных жителей.

«Единственный вариант для военного решения проблемы — это когда нам навяжут», — раскрыл позицию Киева Арестович.

По его мнению, толчком к силовому решению может стать только начало боевых действий по ту сторону линии соприкосновения. Он отметил, что в настоящее время сценарий, которого придерживается Украина, согласован с ее партнерами.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не рассматривает возможность военного наступления в Донбассе. По ее словам, власти Украины стремятся к мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Она отметила, что политическое руководство будет добиваться переговоров в «нормандском формате», передает RT.

Стоит также напомнить о словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который в ответ на заявления Киева об активности ВС России на границе с Украиной говорил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, поэтому никому не угрожает и это не должно никого волновать.