Раскрыта стоимость телеканала НТВ

Москва, 12 апреля. «Газпром-Медиа» впервые за 20 лет озвучил стоимость телеканала НТВ.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию из последней бухгалтерской отчетности компании. В марте головная компания холдинга ОА «Газпром-Медиа Холдинг» выкупила около 158,9 миллиона акций НТВ. За пакет в рамках внутренней сделки было отдано 6,95 миллиарда рублей. В итоге доля головной компании «Газпром-Медиа» в АО «Телекомпания НТВ» увеличилась с 35,52 до 86,52%.

«Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб.», — сообщает издание.

Эта единственная официальная оценка телеканала за последние 20 лет. Финансовые результаты по МСФО он раскрывал лишь один раз, по итогам 2011 года. В пресс-центре НТВ не стали комментировать данную информацию.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему сегодня телевидение не может заниматься воспитанием аудитории.