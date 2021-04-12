Ирина Шейк показала пышный бюст в нижнем белье от Victoria’s Secret

Москва, 12 апреля. Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого позирует в красном нижнем белье бренда Victoria’s Secret.

Видео в аккаунте знаменитости появилось в воскресенье и собрало уже свыше 2,5 миллиона просмотров. В ролике модель позирует перед камерой телефона, наклонившись вперед и обращая тем самым внимание поклонников на свой пышный бюст. Шейк показала пользователям белье красного цвета, которое украшено стразами, выложенными в виде надписи Victoria’s Secret на бретельках.

«У нее есть свой секрет», — подписала публикацию знаменитость.

Фанаты и коллеги Ирины Шейк пришли в восторг от короткого видеоролика. В комментариях подписчики оставили множество комплиментов, отметив идеальную фигуру звезды подиумов.

Ранее супермодель поделилась с поклонниками серией откровенных снимков. Шейк позировала у зеркала в прозрачном комбинезоне, имитирующем нижнее белье, чулки и перчатки черного цвета.