Порье раскритиковал Макгрегора за уклонение от пожертвования в благотворительный фонд

Вашингтон, 12 апреля. Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье обвинил своего соперника по следующему поединку в уклонении от уплаты благотворительного пожертвования.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в Twitter обрушился с критикой на Конора Макгрегора. Поводом для недовольства стало обещание ирландца пожертвовать 500 тысяч долларов в его благотворительный фонд.

"Ты обещал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся, 10 июля заплатишь за все!" — возмутился Порье.

Макгрегор уже отреагировал на пост американца. Он заверил, что переведет деньги на благотворительность после того, как будут улажены все формальности с документами. В июле этого года Порье и Макгрегор проведут третий очный поединок.

Ранее Макгрегор дал прогноз на бой против американца, который станет главным событием турнира UFC 263. Он пообещал сделать Порье ринопластику и закончить поединок в четвертом раунде.