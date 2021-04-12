Галкин опубликовал архивное видео с поющей для космонавтов Пугачевой

Москва, 12 апреля. Юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал редкое видео, на котором его супруга, примадонна российской эстрады Алла Пугачева поет для космонавтов орбитальной станции «Салют-6».

Архивные кадры муж певицы показал в честь Дня космонавтики на своей странице в Instagram. Таким необычным способом Галкин поздравил подписчиков с праздником.

«На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!» — написал шоумен.

На видео молодая Пугачева исполняет для космонавтов свой шлягер «Женщина, которая поет». За спиной певицы можно заметить новогоднюю елку. Гречко и Романенко стали первыми космонавтами, встретившими Новый год на орбите. Похоже, Примадонна пела для них как раз в честь праздника.

На архивных кадрах космонавты улыбаются, слушая пение знаменитой исполнительницы. От ролика с молодой Пугачевой пришли в восторг и подписчики Галкина.

«Это невероятно, аж мурашки по коже! Браво, Алла Борисовна! А нашим легендарным космонавтам низкий поклон!»; «Фантастический голос!»; «Только ради этого момента в жизни стоило стать космонавтом!!!» — написали восхищенные комментаторы.

Максим Галкин часто радует подписчиков кадрами со своей знаменитой супругой. Недавно юморист показал редкие семейные фото с Пугачевой и ее дочерью, певицей Кристиной Орбакайте.