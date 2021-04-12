Акушерка из Екатеринбурга помогла туристке, которой внезапно стало плохо в самолете

Екатеринбург, 12 апреля. Акушер-гинеколог Наталья Кузнецова оказала медицинскую помощь пассажирке рейса Анталия — Екатеринбург, которой внезапно стало плохо.

Медик летела домой вместе с дочкой, своей сестрой и ее детьми, а через 40 минут после взлета у одной из пассажирок резко ухудшилось самочувствие. Бортпроводники сразу же начали искать на борту врача.

На просьбу о помощи и отозвалась екатеринбурженка, которая работает акушером в клинической больнице №40. Она оперативно оказала первую помощь пассажирке: померила давление и пульс, а также побеседовала с женщиной и выяснила, какие таблетки та принимала.

«Я ей померила давление — оказалось пониженное, померила пульс — высокий. Мы с ней обсудили таблетки, которые она принимала, и что еще могло повлиять на ее самочувствие», — рассказала Кузнецова.

Через полчаса после этого медик снова подошла к пассажирке, чтобы проверить ее состояние. Но на тот момент у нее уже все было хорошо.

Похожий случай произошел в марте. Томские врачи оказали первую медицинскую помощь пассажирке самолета.