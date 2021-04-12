Онищенко оценил идею Мишустина внедрять стартапы в систему образования

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал идею включить стартапы в систему высшего образования в России. По его словам, это позволит студентам конвертировать полученные знания в материальные решения.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в Московском авиационном институте (МАИ) заявил, что технологический подход к стартапам должен быть внедрен в систему высшего образования. Он добавил, что намерен поручить главе Минобрнауки Валерию Фалькову проработку возможности создания школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в вузы.

«Люди, которые правильно выбирают стартапы, являются в этом смысле самыми талантливыми и успешными. Поэтому сделаем все необходимое, чтобы стартапы как школы были инкорпорированы в университете», — отметил премьер.

Говоря о мерах по развитию научной инфраструктуры для молодых ученых, Мишустин напомнил, что РФ к 2030 году планирует войти в число десяти ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок, а для этого нужны самые современные инфраструктура и лабораторная база. Он добавил также, что программа создания инженерных центров предполагает оснащение лабораториями 219 вузов.

«Мы примерно в течение года будем иметь 450 новых лабораторий, в которые инвестируем очень серьезные средства. В течение ближайших трех лет только на них предусмотрено около 36 млрд рублей. Уже к 2024 году количество таких лабораторий удвоится, их будет 900», — рассказал глава кабинета министров.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей оценил идею Мишустина внедрять стартапы в систему образования. По его словам, в стране уже есть площадки, где отечественные специалисты реализовывают свои задумки.

«Так или иначе, условия для реализации стартапов уже создаются. Например, инновационный центр «Сколково» — высшая форма стартапов. Активное внедрение в образовательный процесс активных форм обучения дает возможность студентам полученные знания тут же конвертировать в материальные решения. Если в вузах будут создаваться такие площадки, где молодой человек, не дожидаясь окончания обучения, сможет заняться, например, программированием — это достаточно хорошо. Но внедрять стартапы необходимо с учетом уже и без того перегруженной программы. Условно говоря, для студента-медика старшего курса, когда он начинает проходить специализированную подготовку, сложно создать такие условия. Но в других сферах медицины, наверное, можно было бы это реализовать», — сказал собеседник ФАН.

Также Геннадий Онищенко отметил, что государство должно поддерживать любую форму активного обучения, поскольку она способствует развитию.

«Во всяком случае, необходима любая активная форма обучения, поскольку это позволяет не просто слушать лекции в аудитории и отвечать по экзаменационным билетам, а реализовывать полученные знания в конкретных вещах. Это заслуживает самой энергичной поддержки. Надо понимать, что для этого необходимо вложить большие деньги и создать специальные условия. Это хорошее предложение, которое требует проработки», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что представитель разработчиков «Сферума» рассказал о поддержке со стороны государства.