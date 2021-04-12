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Песков раскрыл детали поездки Владимира Путина в Энгельс

Песков раскрыл детали поездки Владимира Путина в Энгельс

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Энгельс встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер в День космонавтики посетит музейный комплекс в Энгельсе, расположенный на месте приземления советского космонавта Юрия Гагарина, и проведет совещание по развитию космической деятельности. Оно пройдет в формате видеоконференции, с основным докладом выступит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о возможном возобновлении международных поездок Путина после окончания прививочного цикла президента. На данный момент четких планов нет в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, добавил пресс-секретарь.

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