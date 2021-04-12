Сахалинец посадил редиску в яме, где пробил колесо

Южно-Сахалинск, 12 апреля. Блогер Владимир Ильин решил необычным способом обратить внимание властей на проблему разбитых дорог в Южно-Сахалинске. Он посадил редис в яме и призвал россиян делать так же.

Местный житель снимал появление «грядки» на видео. В нем он рассказал, что недавно угодил в яму колесом и пробил его. Потом к нему в голову пришла идея, как можно бороться с выбоинами.

Молодой человек заявил, что, когда урожай созреет, он вручит пучок редиски губернатору Сахалинской области, также он поделится плодами с министром транспорта и дорожного хозяйства. После публикации ролика жители из разных российских городов подхватили челлендж и написали в комментариях, что тоже будут сажать подсолнухи или репу.

Ранее студентка из Дзержинска получила сильнейшие ожоги из-за обвала дороги. Она не заметила обвалившийся грунт на дороге и упала в яму с кипятком. В результате случившегося 20-летняя девушка получила 70 процентов ожогов тела, сообщал ФАН.