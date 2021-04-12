Стилист похвалила модные образы Киркорова на шоу «Маска»

Москва, 12 апреля. Стилист Ольга Смит оценила яркие наряды короля эстрады Филиппа Киркорова, в которых он блистает в жюри популярного шоу «Маска».

Певец, занявший кресло судьи в проекте, в котором звезды скрываются под костюмами персонажей, в каждом выпуске удивляет коллег и зрителей новыми образами. Хотя некоторые считают, что стиль исполнителя практически не меняется с девяностых годов, на самом деле это не так.

По словам Смит, в своих нарядах на «Маске» Киркоров удачно следует модным тенденциям. Например, эксперт похвалила образ артиста с красным блестящим смокингом и кроссовками.

«Во-первых, смокинг в совокупности со спортивными нотами — это тренд. Во-вторых, прическа, стрижка и окраска очень модные на сегодняшний день», — отметила стилист.

Понравился Ольге Смит и «шахматный» наряд короля эстрады. Как отметила эксперт, Киркоров удачно использовал яркий и кричащий стиль statement, к которому относятся вещи необычного кроя.

«Образ выполнен в бело-серо-черных тонах, но это не скучно. Казалось бы, банальное сочетание играет за счет принта, линий и дополнительных элементов», — сказала стилист в комментарии «Телепрограмме».

В последнем выпуске шоу «Маска» участник, выступающий в костюме Ламы, упрекнул Киркорова за то, что певец когда-то не пустил его на фестиваль в Юрмале. После этой претензии король эстрады назвал себя дураком.