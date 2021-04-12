Австрийские ученые определили влияние вирусов на формирование мозга детей

Вена, 12 апреля. Заражение вирусными инфекциями может быть опасно для беременных женщин. Их дети рождаются на свет с патологиями головного мозга.

Специалисты Австрийской академии наук провели исследование, направленное на определение влияния различных вирусов на развитие головного мозга человека. Выяснилось, что наличие вирусных инфекций представляет опасность для еще не родившегося ребенка.

Внимание ученых привлекли данные, полученные во время эпидемии вируса Зика в Бразилии. Медики зафиксировали случаи рождения детей с нарушениями мозга у матерей, ранее заразившихся этим вирусом. По словам одного из авторов исследования, профессора Юргена Кноблиха, группа ученых сразу же приступила к анализу взаимосвязи. Выяснилось, что вирусные патогены действительно оказывают влияние на формирование плода. Они нарушают клеточную функцию, заставляя клетки воспроизводить вредные микроорганизмы. В результате на свет может родиться младенец, объем мозга которого отклоняется от нормы. Коронавирусная инфекция также представляет опасность для ребенка. В частности, они могут родиться недоношенными, сообщает издание «Ридус».

Ранее сообщалось, что немецкие врачи успешно провели испытание вакцины от рака мозга. Она была основана на фрагменте измененного белка IDH1.