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В России разработали экспортный вариант первого погружного патрульного корабля «Страж»

В России разработали экспортный вариант первого погружного патрульного корабля «Страж»

Москва, 12 апреля. Специалисты ЦКБ «Рубин» разработали первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков.

Представители конструкторского бюро сообщили ТАСС, что новый погружающийся корабль сочетает в себе преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Проект получил название «Страж», на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry).

«Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при выборе оборудования корабля разработчики максимально ориентировались на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали.

Напомним, что в конце марта текущего года в Петербурге была спущена на воду новая подлодка ВМФ России «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка». Отмечается, что последняя субмарина из этой серии будет передана Тихоокеанскому флоту РФ в 2024 году, передает RT.

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