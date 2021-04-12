Сайт Госдумы РФ закончил работу над созданием раздела с виртуальной экскурсией

Москва, 12 апреля. Работа над виртуальной экскурсией по Государственной думе РФ завершена, она будет размещена на официальном сайте палаты.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета по контролю и регламенту. По словам начальника управления организационной работы и общественных связей аппарата ГД Виктора Дубенецкого, ссылку на экскурсию предлагается разместить в соответствующем отделе. Помимо этого, он добавил, что она будет доступна и на мобильных устройствах.

Ранее зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Анатолий Выборный заявил, что скорость распространения безнравственных видео среди пользователей Сети можно сравнить с пандемией COVID-19.