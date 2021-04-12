Военные корабли США, прошедшие Гибралтарский пролив, обладают мощным вооружением и могут иметь на борту даже оснащенные ядерными боеголовками ракетами. Однако «Дональд Кук» и «Рузвельт» не помогут Киеву в случае наступления на Донбасс, Россия даст асимметричный ответ, уверены опрошенные ФАН аналитики и политологи.

Демонстрация силы

Сразу два эскадренных миноносца американских ВМС вошли в акваторию Средиземного моря. Эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт», которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа Tomahawk, направляются в Турцию.

«Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море», — заявили в российской дипломатической миссии в Анкаре.

Сообщается, что американские эсминцы войдут в акваторию Черного моря 14–15 апреля и пробудут там до 4–5 мая.

Асимметричный ответ

Политический аналитик Владимир Соловейчик сказал, что непонятно, кто на самом деле угрожает интересам США на море. Это явно не Россия, но у американских политиков и генералов, похоже, расшатались нервы.

«Понятное дело, власти США хотят оказать таким образом поддержку агрессивной политике правящих ныне в Киеве украинских буржуазных националистов. Недавно подобные жесты уже выказал союзник США по НАТО, турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявивший, что будет рад увидеть Украину в НАТО, а наш Крым — вновь под украинским игом. Но вряд ли такого рода жесты и демонстрации киевским правителям помогут. Наша страна — не половая тряпка, о которую могут вытирать ноги наследники гитлеровского приспешника Бандеры, американские политиканы или некто, возомнивший себя новым османским султаном», — считает Владимир Соловейчик.

По его словам, Россия в состоянии отстоять свою независимость и защитить свои границы — морские, воздушны и сухопутные. И ответ на любые агрессивные происки будет, как сказал в 1983 году в подобной ситуации глава СССР Юрий Андропов, «асимметричный, но адекватный».

«И уверен, об этом потенциальные агрессоры знают, даже если внешне виду не показывают», — заключил Владимир Соловейчик.

«Дональд Кук» не поможет Украине

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что американский военный флот традиционно выступает в качестве одного из главных инструментов Вашингтона. Корабли, прошедшие Гибралтарский пролив, обладают мощным вооружением и могут иметь на борту даже оснащенные ядерными боеголовками ракетами. Поэтому их появление в Черном море будет демонстрацией серьезной военной силы, которую США никогда не стеснялись применять.

«Тем не менее нельзя и переоценивать значимость их присутствия. Тот же «Дональд Кук» в 2014 году в Черном море ничем не помог Украине, а корабли НАТО — в 2008 году Грузии. Безусловно, в США всегда предпочтут демонстрацию силы ее применению, и все в конечном счете определяется соотношением сил в регионе. А оно — явно не в пользу американской стороны. Но она старается снять «угрозу российского вторжения» своими показательными действиями», — пояснил Сергей Простаков.

Скорее всего, заметил эксперт, американские корабли предназначены для создания видимости поддержки Украины в ее возможной агрессии против республик Донбасса. Киеву, однако, не стоит забывать о том же грузинском примере, когда агрессия Тбилиси привела к разгрому напавшей на Южную Осетию армии.

«Но уже понятно, что миссия «Дональда Кука» и «Рузвельта» — это провоцирование военного конфликта и эскалация напряженности во всем Черноморском регионе. Он находится далеко от американских границ, и ни одно из его государств властям США ничуть не жалко. Подстрекаемая Вашингтоном война с Россией «до последнего украинца» скоро может стать реальностью, хоть и частично», — заключил Сергей Простаков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.