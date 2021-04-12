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Власти Испании опубликуют засекреченные документы времен диктатора Франко

Власти Испании опубликуют засекреченные документы времен диктатора Франко

Мадрид, 12 апреля. Испанские законодатели готовы снять режим секретности со служебных документов, связанных с распоряжениями диктатора Франсиско Франко, сообщает The Times.

Коалиция премьер-министра Педро Санчеса, возглавляемая социалистами заявила об учреждении комиссии по согласованию испанского закона о свободе информации с законами других западных демократий. Закон о государственной тайне был принят в 1968 году, за семь лет до смерти фашистского диктатора.

Особенностью испанского законодательства о защите документов является отсутствие параметра срока давности. Так, например, в Великобритании через 30 лет с засекреченных распоряжений правительства снимаются все грифы секретности. Однако приказы генерала Франко без необходимых изменений в национальном законодательстве будут вечно оставаться под охраной как государственная тайна.

Новое изменение в испанское законодательство нарушает так называемый «пакт молчания» — соглашение, которое было заключено после падения режима Франко и установления в стране демократии. Лидирующие партии испанского парламента договорились «не копаться в прошлом» и продолжить развиваться по демократической модели без оглядки на грехи прошлых правителей. По этой же причине регулярные попытки провести законопроект о снятии секретности с документов режима Франко регулярно блокировались законодателями.

Миллионы бумаг, рассказывающих о судьбе испанцев в гражданской войне 1936-1939 годов и о диктатуре, опечатаны. Британский исследователь испанского фашизма Уильям Чизлетт заявил прессе, что публикация засекреченных документов поможет Испании «противостоять секретам диктатуры Франко и перейти к демократии».

Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий известного кинорежиссера Владимира Хотиненко по поводу перезахоронения тела испанского генералиссимуса Франсиско Франко. Режиссер сравнил ситуацию вокруг Франко с общественной дискуссией вокруг захоронения вождя СССР Владимира Ленина.

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