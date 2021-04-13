Качайся и крутись: поклонники празднуют Всемирный день рок-н-ролла

13 апреля мир отмечает один из необычных и ярких праздников — Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day). В эпицентре радости — конечно, поклонники музыкального жанра, для которых рок-н-ролл — не просто набор любимых песен, а настоящий образ жизни. ФАН рассказывает краткую историю праздника и одного из самых знаменитых музыкальных жанров.

Причиной появления праздника послужило вот какое событие: 12 апреля 1954 года американский певец Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший культовым для музыкальной культуры. Песня быстро покорила не только американские, но и мировые чарты, став знаковой для нескольких поколений.

Рок-н-ролл образца 1950-х годов — э то удачный синтез нескольких популярных на то время направлений: ритм-н-блюз, буги-вуги, кантри, госпел. Но предшественником жанра считается именно ритм-н-блюз — ритмичная и полная жизни музыка темнокожего населения Америки, возникшая в конце 40-х годов. «Белая» музыка была ей противоположна: спокойная и лиричная, чего требовала душа американцев после Второй мировой войны. Из-за цветущей в штатах расовой сегрегации по радио и телевидению крутили именно ее, пока «черная» музыка получала свое развитие преимущественно в афроамериканских кварталах.

Однако первый переломный момент случился в 1951 году, когда диск-жокей радиостанции Кливленда WJW Алан Фрид поставил в эфир несколько композиций ритм-н-блюза. Музыкальная программа не просто пришлась по вкусу слушателям, а снискала оглушительный успех. У рок-н-ролла — так Фрид назвал новое звучание — быстро появилась армия поклонников, а музыканты начали искать себя в этом жанре. Произошел настоящий культурный сдвиг, ведь рок-н-роллом стали заниматься артисты из разных слоев общества.

Эпатажный, сумасшедший, ошеломительный — рок-н-роллу было суждено стать самым популярным и влиятельным музыкальным жанром ХХ века. Он подарил миру десятки талантливых звезд — Элвиса Пресли, Бадди Холли, The Beatles, Rolling Stones — чьи имена навсегда вписаны в музыкальную летопись времен. Влияние оригинального жанра на последующее развитие культуры неоспоримо: возникшие на его ниве поджанры — поп-, панк-, психоделический рок — обрели достаточно поклонников по всему миру.

В Советском Союзе рок-н-ролл был предметом цензуры и считался элементом западной пропаганды. При этом, как ни странно, тот же американский твист был куда более приемлемым и популярным жанром. Официально рок-н-ролл стали играть и записывать в СССР с 1980-х. Среди ярких исполнителей жанра можно отметить московскую группу «Браво», а также ленинградских «Зоопарк» и «Секрет».

Как отпраздновать

Определенных традиций у Дня рок-н-ролла не существует, ведь праздник, как и сама музыка, вне правил и нормы. Самый традиционный и правильный способ присоединиться к общей радости — переслушать знаковые рок-н-ролльные хиты всех времен и народов. Тем более, что плейлист для праздника уже заботливо собран.