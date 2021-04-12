Севастополь принял партию «Спутника V» из 30 тысяч доз вакцины

Севастополь, 12 апреля. Крупная партия противокоронавирусной вакцины «Спутник V» поступила в Севастополь. Эту информацию в понедельник подтвердили представители местных властей.

Поставки вакцины идут в плановом режиме, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя. Всего 12 апреля в город поступило еще 30 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».

Власти Австрии не исключают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщалось ранее, такое заявление сделал канцлер Себастьян Курц.