Клиенты избили таксиста из-за замечания в Воронеже

Воронеж, 12 апреля. Группа мужчин избила водителя такси, который вез их по указанному маршруту. Они напали на гражданина из-за сделанного замечания во время поездки.

Жестокое нападение произошло в Воронеже после того, как таксист сделал замечание в адрес своих пассажиров, которые распивали спиртные напитки в салоне авто. Причиной недовольства водителя стали испорченные сиденья — на них пассажиры пролили пиво. В результате между мужчинами завязался спор и таксист решил прервать поездку.

По словам очевидцев, машина остановилась на одной из улиц, откуда вышли несколько человек, в том числе и сам водитель. Двое мужчин в какой-то момент набросились на «обидчика». Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Злоумышленников задержали по горячим следам. В настоящее время следователи проводят проверку и по ее результатам примут процессуальное решение.

Московского таксиста ограбили, когда он прибыл на место заказа, сообщал сайт 360tv.ru. Злоумышленник угрожал водителю ножом.