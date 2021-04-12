Bloomberg: Вашингтон опасается цифрового юаня

Вашингтон, 12 апреля. Агентство Bloomberg рассказало, почему власти Соединенных Штатов Америки видят в цифровом юане потенциальную угрозу для доллара.

Администрация Белого дома пытается понять вероятные последствия для нацвалюты от внедрения цифрового юаня в КНР. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Некоторые чиновники обеспокоены тем, что Китай попытается лишить доллар роли основной резервной валюты в мире», — ссылается на агентство «Ъ».

Команду лидера США Джо Байдена интересует, можно ли использовать цифровую китайскую валюту для обхода санкций. К тому же в Вашингтоне задумались о возможности создания цифрового доллара. Однако американцы пока не собираются принимать каких-либо мер, направленных на «противодействие угрозам со стороны цифровой валюты Китая».

Аналитики и ранее заявляли о том, что новая цифровая денежная единица Поднебесной способна не только подорвать статус резервной валюты доллара, но и полностью вытеснить его с рынка. Запуск цифрового юаня может стать критическим ударом для доллара, так как многие государства отказываются от него из-за санкций со стороны США.

Минфин РФ в феврале сократил долю доллара и евро в Фонде национального благосостояния с 45% до 35%. При этом в нем появились 5% иен и 15% юаней, а количество фунтов стерлингов осталось прежним. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», такое перераспределение должно повысить доходность инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.