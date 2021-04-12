Николай Цискаридзе рассказал о кланах в Большом театре

Москва, 12 апреля. Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что в Большом театре существуют целые семейные кланы, пользующиеся привилегированным положением.

По словам Цискаридзе, в Большом театре ему всегда доставались трудные роли, в которых нужно было ползти или что-то нести. Артист пожаловался, что при этом оклад ему никто не поднимал. Педагог связывает это с тем, что у него не было каких-то родственников в театре.

«Я за сто рублей делал все и за всех. Я был ничейный. Я не принадлежал ни к какому клану», — поделился балетный исполнитель в эфире шоу «Судьба человека» на «России-1».

Как утверждает Цискаридзе, половина состава Большого театра — это дети именитых артистов. Педагог даже перечислил образованные в учреждении кланы по фамилиям.

«В балете это Ветровы, Никоновы. Клан Фадеевича с сыном. В театре они могли не появляться по полгода. Но если была поездка, то они тут же выходили из тени. Зарабатывали за поездку хорошие деньги», — подытожил артист.

Николай Цискаридзе ранее заявлял о харассменте в Большом театре. Он говорил, что именно из-за этого из театра ушла Анжелина Воронцова, однако ее наставник Сергей Филин опроверг слова артиста.