Песков перенаправил вопрос о турпоездках россиян в Турцию правительству

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил правительству вопрос о возможных ограничениях на поездки российских туристов в Турцию.

Официальный представитель Кремля напомнил, что такие решения принимаются в оперативном штабе с учетом данных о складывающейся ситуации с COVID-19. Песков заявил, что не может ничего сказать по поводу того, действительно ли возможно введение ограничений на туристические поездки в Турцию.

Ранее стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудит подобную возможность ввиду эпидемиологической обстановки. Под запрет может попасть часть пассажирских рейсов или авиасообщение между странами могут полностью закрыть.