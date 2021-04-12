Кремль отреагировал на публикацию New York Times об избыточной смертности от COVID-19 в РФ

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в правдивости информации о лидерстве РФ по показателям избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Соответствующий материал опубликовало New York Times. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не знает критериев, на основе которых издание пришло к такому выводу. При этом зарубежные журналисты ссылаются на данные Росстата.

«Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам», — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков исключил введение выходных дней между майскими праздниками. По словам пресс-секретаря, ему ничего не известно о планах принять такое решение.