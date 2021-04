Право на месть: Иран не исключает удара по Израилю после диверсии в Натанзе

Тегеран, 12 апреля. Тегеран отомстит Израилю за атаку на обогатительный комплекс в Натанзе тогда, когда сочтет нужным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирана.

В настоящий момент продолжается ликвидация последствий аварии на обогатительном объекте в иранском городе Натанз. По предварительным данным, 11 апреля на предприятии произошел взрыв, уничтоживший внутреннюю систему электроснабжения. Недавно здесь были установлены новейшие обогатительные центрифуги, которые и лишились питания в результате инцидента.

Подробности произошедшего не публикуются, однако считается, что диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад». Иранские СМИ уже заявили об установлении личности одного из исполнителей, ответственных за прерывание подачи электроэнергии.

Предположительно, полное восстановление функциональности предприятия будет возможно не ранее, чем через девять месяцев.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Али Акбар Салехи охарактеризовал случившееся как акт «ядерного терроризма» и заявил, что республика оставляет за собой право «принять соответствующие меры».

Официально единственным пострадавшим числится спикер ОАЭИ Бехруз Камальванди, который находился на объекте в рамках командировки и получил ряд травм в результате взрыва.

Диверсия произошла на фоне венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, а также во время пребывания главы Пентагона Ллойда Остина в Израиле. Это первый визит представителя администрации Джо Байдена в еврейское государство.

Вывод обогатительного объекта из строя не является из ряда вон выходящим событием. Израиль на протяжении длительного времени прилагает усилия по замедлению развития израильской ядерной программы. Так, с 2010 года усилиями «Моссад» (при возможной поддержке ЦРУ) произошла схожая диверсия на этом же самом предприятии в Натанзе. Тогда в систему объекта был внедрен вирус Stuxnet, повредивший до тысячи центрифуг. Кроме того, чуть более чем за десятилетие израильские спецслужбы ликвидировали целый ряд иранских ученых, занимавших ключевые посты в ядерной программе Ирана.

Помимо этого между Израилем и Ираном протекает опосредованный конфликт, спровоцированный идеологическими разногласиями, которые появились после исламской революции 1979 года.

На практике это выразилось в иранской технической поддержке антиизраильских группировок ХАМАС (до 2011 года) и «Хезболла». Израиль, в свою очередь, регулярно уничтожает объекты снабжения этих организаций и проводит диверсии на иранской территории. Так, например, за один лишь 2020 год произошли десятки подобных случаев.

#BREAKING: #Zargan Power Plant near #Ahvaz is on fire after explosion which is possibly caused by a cyber attack. It seems that the cyber attacks carried-out by the Unit 8200 of #Israel Defense Force against #Iran's Power Plants & Power Stations are being continued! First video???? pic.twitter.com/RUm39nEbJQ