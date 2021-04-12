Право на месть: Иран не исключает удара по Израилю после диверсии в Натанзе

Тегеран, 12 апреля. Тегеран отомстит Израилю за атаку на обогатительный комплекс в Натанзе тогда, когда сочтет нужным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирана.

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время. <…> На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая стала бы преступлением против человечности», — сообщил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.

В настоящий момент продолжается ликвидация последствий аварии на обогатительном объекте в иранском городе Натанз. По предварительным данным, 11 апреля на предприятии произошел взрыв, уничтоживший внутреннюю систему электроснабжения. Недавно здесь были установлены новейшие обогатительные центрифуги, которые и лишились питания в результате инцидента.

Подробности произошедшего не публикуются, однако считается, что диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад». Иранские СМИ уже заявили об установлении личности одного из исполнителей, ответственных за прерывание подачи электроэнергии.

«Личность опознана <...> Принимаются необходимые меры для ареста человека, который вызвал отключение электричества на объекте в Натанзе», — сообщает издание Nournews со ссылкой на неназванные источники в службах безопасности.

Предположительно, полное восстановление функциональности предприятия будет возможно не ранее, чем через девять месяцев.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Али Акбар Салехи охарактеризовал случившееся как акт «ядерного терроризма» и заявил, что республика оставляет за собой право «принять соответствующие меры».

«Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому ядерному терроризму», — сказал чиновник.

Официально единственным пострадавшим числится спикер ОАЭИ Бехруз Камальванди, который находился на объекте в рамках командировки и получил ряд травм в результате взрыва.

Звено в цепи

Диверсия произошла на фоне венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, а также во время пребывания главы Пентагона Ллойда Остина в Израиле. Это первый визит представителя администрации Джо Байдена в еврейское государство.

Вывод обогатительного объекта из строя не является из ряда вон выходящим событием. Израиль на протяжении длительного времени прилагает усилия по замедлению развития израильской ядерной программы. Так, с 2010 года усилиями «Моссад» (при возможной поддержке ЦРУ) произошла схожая диверсия на этом же самом предприятии в Натанзе. Тогда в систему объекта был внедрен вирус Stuxnet, повредивший до тысячи центрифуг. Кроме того, чуть более чем за десятилетие израильские спецслужбы ликвидировали целый ряд иранских ученых, занимавших ключевые посты в ядерной программе Ирана.

Помимо этого между Израилем и Ираном протекает опосредованный конфликт, спровоцированный идеологическими разногласиями, которые появились после исламской революции 1979 года.

На практике это выразилось в иранской технической поддержке антиизраильских группировок ХАМАС (до 2011 года) и «Хезболла». Израиль, в свою очередь, регулярно уничтожает объекты снабжения этих организаций и проводит диверсии на иранской территории. Так, например, за один лишь 2020 год произошли десятки подобных случаев.

#BREAKING: #Zargan Power Plant near #Ahvaz is on fire after explosion which is possibly caused by a cyber attack. It seems that the cyber attacks carried-out by the Unit 8200 of #Israel Defense Force against #Iran's Power Plants & Power Stations are being continued! First video???? pic.twitter.com/RUm39nEbJQ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 4, 2020

Порт Шахид-Раджаи был выведен из строя 9 мая на один день в результате кибератаки, что парализовало локальную логистику. В июне-июле произошли взрывы в военном комплексе Парчин, на ядерном объекте в Натанзе, электростанции Шахид Медхадж, нефтехимическом центре в городе бендер-Махшехр. Кроме того, 9 июля западнее Тегерана был подорван ракетный склад Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), 12 и 13 июля вспыхнули пожары на топливных объектах в Хузестане и Хорасан-Резави, а 18 июля был взорван нефтепровод в районе города Ахваз. После этого 19 июля произошел взрыв на электростанции в Исфахане. Во всех этих случаях обвинялся или подозревался Израиль.

Также с 2019 года в Оманском заливе и Аравийском море произошли несколько случаев «таинственных» атак на израильские и иранские суда. Руководства государств возлагают ответственность за случившееся друг на друга, однако при этом ни одна из сторон не располагает вещественными обоснованиями для обвинений.