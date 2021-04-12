Историки рассказали, чем занималась Екатерина II в своих покоях

Личность великой императрицы Екатерины II по-прежнему вызывает интерес многих. О ее жизни ходят легенды, а ее будуару, по слухам, могли бы позавидовать даже арабские шейхи, пишет издание «Слово и дело». Даже нюансы правления императрицы не так широко обсуждаемы в исторических кругах, как ее личная жизнь и тайные увлечения. Сегодня историки решились поведать о тайных и порой странных забавах Екатерины Великой.

Российский историк и литературовед, зачинатель пушкиноведения Петр Бартенев посчитал всех фаворитов императрицы. Их число составило 23 человека. Специалист долгое время изучал жизнь Екатерины. Интересным оказался факт венчания правительницы с князем Потемкиным.

Другой историк, Михаил Щербатов, в свою очередь отметил другую привязанность Екатерины II — графа Орлова. Другие эксперты указывали на ее тесную связь с фаворитом Ланским.

Интересно, но среди возлюбленных императрицы были не только высокопоставленные чины. Так, например, до наших дней дошла история о связи с обычным истопником. Однажды зимним вечером из-за холода в своем дворце Екатерина лично пожелала отправиться к истопнику и выяснить, в чем дело. Когда царица увидела молодого и привлекательного мужчину, она решила, что лучшим способом согреться будет его нахождение в ее покоях. После такого «согревания» удачливый истопник получил несколько земельных наделов в дар и говорящую фамилию Теплов. Правда, никаких документальных доказательств данного факта нет.

Еще один слух, передаваемый из уст в уста — кровать царицы. Есть мнение, что в покоях Екатерины Великой этот предмет мебели мог раздвигаться, создавая потайную область внутри. Такая функция была нужна Екатерине, чтобы во время внезапного или не очень приема гостя у себя в покоях фаворита можно было быстро спрятать.

Ранее современный историк Андрей Барановский рассказал о причинах убийства императора Павла I.