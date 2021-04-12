Трагически погибшая «Фрося Бурлакова» боялась заразить сына своим недугом

Москва, 12 апреля. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Савинова, под конец жизни страдавшая от психического расстройства, больше всего боялась заразить сына Андрея Ташкова своим недугом.

Актриса почувствовала себя плохо во время съемок фильма «Приходите завтра...», где сыграла Фросю Бурлакову, персонажа, сделавшего ее знаменитой на весь Советский Союз. По данным СМИ, причиной ухудшения состояния могло стать парное коровье молоко. Врачи диагностировали у Савиновой бруцеллез. Эта болезнь передается от больного животного человеку и вызывает множественные поражения органов и систем организма.

В случае с Савиновой была осложнена работа нервной системы, из-за чего знаменитости приходилось стабильно лежать в больницах по два раза в год и пить огромное количество таблеток. По воспоминаниям ее сына Андрея Ташкова, горсть пилюль, которые его мать принимала каждодневно, не умещалась в ладони.

Артистка продолжала сниматься в кино, несмотря на недуг, но со временем работать становилось все сложнее. Переживания из-за нереализованной карьеры привели к депрессии. Современники Савиновой утверждают, что у актрисы проявлялись похожие на шизофрению симптомы, она стала слышать голоса.

Ташков в одном из интервью рассказал, что редко проводил время с матерью из-за ее проблем со здоровьем. Савинова заболела, когда сыну было четыре года. Она боялась, что может заразить его, поэтому, чтобы не подвергать его опасности, пыталась меньше контактировать с ребенком.

«Мы с мамой мало времени проводили вместе. Мне рассказали потом: она думала, что ее болезнь заразна, и старалась поменьше быть со мною рядом», — приводит «Экспресс-газета» слова Ташкова.

Подруга заслуженной артистки Ольга Гобзева в беседе с журналистами рассказала о голосах, которые слышала Савинова. По словам «Фроси Бурлаковой», они нашептывали ей мысли о самоубийстве, якобы так можно будет спасти сына. В итоге Савинова отправилась в Новосибирск к своей сестре. Проведя там месяц, она неожиданно отправилась на вокзал, где и покончила с собой.