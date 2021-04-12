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Жителя Ленобласти забили молотком и сбросили его труп с моста

Жителя Ленобласти забили молотком и сбросили его труп с моста

Санкт-Петербург, 12 апреля. По факту убийства мужчины в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в преступлении задержали правоохранители.

Убийство произошло на улице Свердлова. Местный житель поссорился с приятелем и ударил его три раза молотком. От полученных травм потерпевший скончался. После этого нападавший и трое его сообщников завернули труп в покрывало, вывезли его на машине к реке Черная и сбросили с моста.

Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемых в преступлении. При проверке выяснилось, что злоумышленником оказался 56-летний гражданин. Соучастников также доставили в отдел и допросили. Расследование уголовного дела продолжается.

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