Выявлены случаи тромбоза после прививки вакциной Johnson & Johnson

Вашингтон, 12 апреля. После укола вакцины американской компании Johnson & Johnson специалисты зафиксировали случаи тромбоза. На данный момент известно, по крайней мере, о четырех эпизодах.

При этом один из них — с летальным исходом. Существует ли прямая связь между тромбозом и прививкой, пока не подтверждено. Вопрос изучают европейский регулятор EMA и американский FDA.

По данным EMA, один случай образования тромбов выявили во время клинических испытаний, еще три — во время вакцинации в США. В одном из этих случаев привитый скончался.

На данный момент вакцина Janssen используется только американцами. Хотя препарат был одобрен в ЕС в марте, внедрение вакцины не началось ни в одном государстве — члене союза.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее положительно оценил перспективы поставок вакцины «Спутник V» в Египет. Препарат был зарегистрирован в Египте 24 февраля.