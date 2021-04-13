Для меня он — номер один: Джигурда поздравил Шуфутинского с днем рождения

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский празднует 12 апреля 73-й день рождения. Своими впечатлениями об артисте поделился в беседе с ФАН актер Никита Джигурда.

По словам собеседника, Шуфутинский обладает не только выдающимися вокальными данными, но и рядом других достоинств.

«Однозначно, Михаил Шуфутинский — это классик шансона и суперталантливый артист, а главное, что все это гармонично сочетается с колоссальной человечностью, тактом и отрытым сердцем. Для меня Михаил Шуфутинский среди исполнителей в шансоне — номер один!» — объявил актер.

Джигурда отметил, чем шансонье сильно выделяется на фоне многих своих коллег по творческому цеху.

«Он продолжает быть интересен не только своему поколению, но и молодым ребятам, которые приглашают его на свои молодежные интернет-шоу. Не так много нас, из старшего поколения, кто интересен молодым и юным. Пожалуй, Михаил Шуфутинский и я», — скромно заметил собеседник ФАН.

Джигурда подчеркнул еще несколько качеств артиста, которые встречаются далеко не у всех деятелей эстрады.

«Знакомство и общение с Михаилом меня очень порадовало. Все дело в его такте, умении творить ярко, стильно и мелодично. Это будет сложно кому-нибудь «перекрыть». Как никто не смог превзойти Джо Дассена! Миша Шуфутинский для меня — такой своеобразный русско-еврейский Джо Дассен, кстати, и американский в том числе. Там [в США] столько людей его любят, что он им как родной. Это умение быть родным для многих, но при этом не болеть звездной болезнью — дорого стоит. Это все сочетается и горит творческим огнем!» — подытожил актер.

Ранее психолог Марианна Абравитова прокомментировала планы Михаила Шуфутинского вновь стать отцом.