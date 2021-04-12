Песков отреагировал на слова госсекретаря США об «агрессивных действиях» России

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «российской агрессии».

Ранее Блинкен, комментируя ситуацию на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если Москва продолжит «действовать агрессивно». В свою очередь, представитель Кремля отметил, что чем больше такие заявления озвучиваются, тем больше они девальвируются.

«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия никогда и ни для кого не представляла опасности раньше и не представляет сейчас.