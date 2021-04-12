Страдающая от некроза экс-супруга Аршавина вернулась домой после госпитализации

Москва, 12 апреля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, борющаяся с тяжелым заболеванием, выписалась из больницы и рассказала о своем состоянии.

Сейчас жизнь 38-летней экс-супруги спортсмена трудно назвать счастливой — женщину одолевает один недуг за другим. Несколько месяцев назад у нее диагностировали некроз, разрушающий хрящи и ткани лица. А недавно Казьмина попала в больницу с перитонитом и даже провела некоторое время в коме. Не смогла бывшая жена Аршавина избежать и коронавируса.

Тяжелобольная женщина уже вернулась домой, но о выздоровлении говорить еще рано. После госпитализации страдающей от некроза Казьминой требуется длительное восстановление. Больше всего ее беспокоят пролежни, образовавшиеся во время комы.

«Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. <...> В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от шести до восьми месяцев», — рассказала Казьмина.

Бывшая жена Аршавина, воспитывающая его дочь, добавила, что из-за некроза ее нос и скулы деформируются все больше. Говорить о пластической операции пока рано, поскольку масса проблем со здоровьем не позволяет Казьминой ложиться под нож хирурга, передает «СтарХит».

По мнению матери Аршавина, тяжелые болезни стали наказанием для ее бывшей невестки за прошлые грехи. Казьмина ранее возмутилась злостью и ненавистью со стороны экс-свекрови.