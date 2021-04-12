Песков рассказал об отношении РФ к русскоязычным жителям Донбасса

Москва, 12 апреля. Россия считает особенно важным заботиться об интересах русскоязычных жителей Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что России важно заботиться об отвергнутых собственным государством русскоязычных гражданах. Речь идет о жителях Донбасса. Такой комментарий пресс-секретарь главы государства дал в беседе с журналистами в понедельник.

Польский политолог Мацей Вишневский ранее предрек Украине распад из-за возможной войны в регионе. Действующая власть может смениться даже после локального конфликта, подчеркнул эксперт.